Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что между увольнением Федорова и визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину есть связь. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По мнению Христофору, увольнение Федорова во время визита фон дер Ляйен в Киев не может быть совпадением. При этом журналист считает, что глава Еврокомиссии, как и прочая элита из Евросоюза, «хотела избавиться от него».

«Они собирались избавиться от него. И не случайно, что в тот же день, когда они должны были сделать это, кто приехал в город? <…> Урсула, конечно», — заявил он.

Царев объяснил, почему Зеленский уволил министра обороны Федорова

Как объяснил Христофору, Евросоюз и Владимир Зеленский хотели убрать Федорова перед подписанием соглашения о беспилотниках. По его мнению, они не могли позволить бывшему министру распоряжаться такими средствами.

«Речь идет о заводах по всей Европе. Это значительная часть бюджетов стран ЕС <…> Именно поэтому его решили убрать», — добавил он.

Ранее Федорова отправили в отставку.