На Западе появилась версия, почему Зеленский уволил Федорова

На Западе появилась версия, почему Зеленский уволил Фёдорова
Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, по данным Financial Times, связана с его систематическим сопротивлением попыткам перенаправить выгодные государственные контракты на закупки в пользу лояльных компаний.
Со ссылкой на источники издание сообщает, что это создало конфликтную ситуацию между Федоровым и влиятельными фигурами в политическом и военном руководстве страны, включая главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Федоров неоднократно обвинял Генштаб в блокировке инициатив Минобороны, утверждая, что решения там принимались не по профессиональным критериям, а по принципу личной лояльности, а Сырский игнорировал его распоряжения либо обходил их, ища одобрения у президента.
«Генералы не должны идти против гражданского руководства. Это нарушает закон о национальной безопасности, но Зеленский закрывал на это глаза», — приводит FT слова высокопоставленного источника в Минобороны.
Олег Царев объяснил, почему Зеленский уволил министра обороны Федорова
Авторы статьи прогнозируют, что назначение нового министра Евгения Хмары может привести к новому противостоянию с Сырским, поскольку оба — «сильные и независимые фигуры».
«Хмара не станет безоговорочно подчиняться Сырскому. Он достаточно опытен, чтобы избегать открытых столкновений на старте, но со временем конфликт неизбежен», — цитирует газета чиновника.