На Западе появилась версия, почему Зеленский уволил Федорова

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, по данным Financial Times, связана с его систематическим сопротивлением попыткам перенаправить выгодные государственные контракты на закупки в пользу лояльных компаний.

Со ссылкой на источники издание сообщает, что это создало конфликтную ситуацию между Федоровым и влиятельными фигурами в политическом и военном руководстве страны, включая главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Федоров неоднократно обвинял Генштаб в блокировке инициатив Минобороны, утверждая, что решения там принимались не по профессиональным критериям, а по принципу личной лояльности, а Сырский игнорировал его распоряжения либо обходил их, ища одобрения у президента.

«Генералы не должны идти против гражданского руководства. Это нарушает закон о национальной безопасности, но Зеленский закрывал на это глаза», — приводит FT слова высокопоставленного источника в Минобороны.

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Авторы статьи прогнозируют, что назначение нового министра Евгения Хмары может привести к новому противостоянию с Сырским, поскольку оба — «сильные и независимые фигуры».