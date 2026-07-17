В России оценили приход Энди Бернэма на пост премьера Британии

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Рамблером» оценила перспективы российско-британских отношений после смены лидера правящей Лейбористской партии Великобритании, а также проанализировала будущий внешнеполитический курс нового главы Даунинг-стрит.

Ранее стало известно, что новым лидером лейбористов избран 56-летний Энди Бернэм, сменивший на этом посту Кира Стармера. Поскольку партия удерживает власть в Соединенном Королевстве, глава Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд официально объявила, что Бернэм займет пост премьер-министра страны. Официальная смена глав правительства на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Говоря о личности нового премьера и причинах его избрания, политолог отметила, что Бернэм обладает гораздо более сильными лидерскими качествами, чем его предшественник, а также имеет внушительный управленческий бэкграунд. При этом эксперт подчеркнула, что в отношениях с ключевыми союзниками, в частности с США, Лондону придется преодолевать накопленный негатив.

«Бернэма выбрали, потому что он имеет хорошие рейтинги для Лейбористской партии и как коммуникатор он получше, чем Стармер. Он девять лет был успешным мэром Большого Манчестера, а до этого работал в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, так что опыт государственной деятельности у него есть. Что касается внешней политики, то он постарается улучшить отношения с Соединенными Штатами. По крайней мере, у него нет таких личных неприязненных отношений с Дональдом Трампом, как у Стармера, при котором лейбористы во время президентской кампании в США открыто поддерживали Камалу Харрис. Однако объективные факторы никуда не денутся: США при Трампе хотят переложить обязанность по обеспечению безопасности Европы на самих европейцев. Для Британии, которая сильно зависит от Вашингтона в сфере ядерного оружия, это станет серьезной проблемой». Елена Ананьева Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН

Оценивая будущий курс Лондона в отношении Москвы, Ананьева заявила, что рассчитывать на нормализацию диалога между сторонами не стоит. По ее словам, новый премьер-министр Великобритании уже давно занял жесткую и бескомпромиссную позицию по отношению к России.

«Что касается России, то тут подвижек к лучшему не будет, это совершенно очевидно. Бернэм уже давно отметился резкими антироссийскими высказываниями. Достаточно вспомнить, что еще в 2018 году он активно призывал лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу. Безусловно, этот жесткий антироссийский курс Лондона будет продолжен и при его премьерстве».

Анализируя перспективы участия Великобритании в украинском кейсе, эксперт указала на финансовые ограничения, с которыми столкнется новый кабинет министров, и исключила позитивный вклад Лондона в мирное урегулирование конфликта. По мнению аналитика, британские власти скорее будут способствовать эскалации и ужесточению общеевропейской позиции.

«Вопросы финансовой и военной поддержки Украины со стороны Лондона будут зависеть от обстоятельств, ведь для этого нужны огромные деньги. Уходя, Стармер пообещал НАТО в течение четырех лет увеличить оборонные ассигнования на 15 миллиардов фунтов стерлингов, и теперь именно Энди Бернэму придется изыскивать эти средства. Какую-то весомую или конструктивную роль в мирных переговорах по украинскому конфликту он сыграть не сможет — эта роль будет исключительно отрицательной. Если Бернэм и попытается как-то повлиять на позицию других европейских стран, то только в сторону ее дальнейшего ужесточения».

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