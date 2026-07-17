Пока вы не уснули: смерть Светланы Масляковой и санкции "за удары по Киеву"

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Скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова

Умерла режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова, говорится в сообщении международного клуба. Ей было 78 лет.

Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) — режиссер, член Академии российского телевидения, одна из ключевых фигур в истории КВН. Родилась 11 октября 1947 года в Москве.

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ЕС впервые ввел санкции против России "за удары по Киеву"

Евросоюз впервые применил новый вид санкций - "за удары по Киеву" - против пяти россиян и промышленной группы "АБС Электро". Об этом сообщил Совет ЕС.

В заявлении говорится, что рестрикции введены за "удары по Киеву 1 и 5 июля в отношении пяти физических лиц и группы "АБС Электро", которой Брюссель вменил в вину производство электронных компонентов для российских ударных беспилотников.

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Посол Германии в России рассказал об отказе Захаровой пожать ему руку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась пожать руку послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу. Об этом сообщает Der Spiegel.

Послу задали вопрос о его вызове в МИД России на прошлой неделе. В частности, Захарова раскритиковала работу отдела посольства ФРГ по связям с общественностью.

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ФОМ: 67% россиян доверяют Путину как главе государства

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 67%. Об этом сообщается на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Аналитики в период с 10 по 12 июля текущего года провели опрос среди 1500 граждан старше 18 лет. Респондентами стали жители 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность составила не более 3,6%.

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Надеждину* вызвали скорую во время суда по делу об экстремистской символике

Политику Борису Надеждину (*признан в РФ иностранным агентом) вызвали скорую во время слушания в суде по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Слушание проходило в суде в подмосковном Долгопрудном.

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Курс евро на бирже превысил 90 рублей

Курс евро на бирже в пятницу, 17 июля, превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.

По состоянию на 10:20, курс евро составил 90,3 рубля. Доллар торгуется на отметке 78,3 рубля, юань — 11,5 рубля.

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«Задержан и отправлен в Москву». Блогеру Илье Ремесло грозит до 10 лет по делу о фейках

Блогер Илья Ремесло задержан в рамках уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России, у него прошли обыски. Как сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, Ремесло будет доставлен в Москву, где Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. В марте 2026 года блогер был помещен в психиатрическую больницу после серии постов с резкой критикой российских властей.

У блогера Ильи Ремесло прошли обыски по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Бадамшина.

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Лепс извинился за резкое высказывание о заработках россиян

Певец Григорий Лепс извинился за то, что посочувствовал семьям с заработком в 200-300 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Starhit.

Ранее Лепс в интервью Эмину Агаларову заявил, что сочувствует семьям с доходом в 200-300 тысяч рублей в месяц. Он заявил, что они умудряются «кормить двоих детей, обувать, отправлять их в школу». Эти слова вызвали резкую волну критики.

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Названа причина смерти вдовы телеведущего Юрия Николаева

Причиной смерти вдовы народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева Элеоноры Николаевой, которая ушла из жизни спустя восемь месяцев после смерти мужа, стал гепатит C. Об этом ТАСС сообщили в семье.

Телеведущая Ангелина Вовк подтвердила ТАСС, что Элеонора Николаева умерла 12 июля на 75-м году жизни.

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Зеленский анонсировал увольнение секретаря СНБО Умерова

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет назначен бывший глава МВД страны Игорь Клименко. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

В случае назначения Клименко секретарем СНБО Украины с данного поста будет уволен Рустем Умеров.

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