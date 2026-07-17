Эстония призвала ЕС ужесточить визовую политику для россиян

Эстония в очередной раз призвала ЕС к ужесточению визовой политики в отношении граждан России. С таким демаршем на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине выступил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

"Рост выдачи туристических виз гражданам России в нынешней ситуации совершенно неприемлем", - приводит его слова пресс-служба МВД.

Глава ведомства считает, что с учетом событий на Украине недопустимо предоставлять россиянам возможность "отдыхать и заниматься шопингом в Европе".

Министр напомнил, что Эстония выступила с инициативой включить российских участников специальной военной операции на Украине в список лиц, которым запрещен въезд на территорию шенгенского пространства. Он считает, что такой запрет должны ввести все члены ЕС. "Ограничительные меры должны действовать единообразно на всей территории Евросоюза и Шенгенской зоны", - утверждал Таро.