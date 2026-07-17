Обвинения в адрес Китая и приоритеты Трампа: зарубежные СМИ о выборах в США

Обвинения президента США Дональд Трамп в краже Китаем личных данных 220 млн избирателей и его влиянии на американские выборы оказались в центре внимания зарубежных СМИ. Как они оценивают происходящее в США, в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации назвал Россию, Китай, Иран и КНДР прямой угрозой для американской избирательной системы. При этом он обратил особое внимание на то, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.

Президент Дональд Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США в 2020 году, пригрозив разорвать отношения со второй по величине экономикой мира, в то время как сам он сосредоточится на победе на промежуточных выборах в ноябре, отмечает Bloomberg.

При этом агентство обратило внимание на то, что Трамп выдвинул эти обвинения за несколько месяцев до запланированного на сентябрь визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

В качестве доказательств Трамп привел серию недавно рассекреченных документов, которые, по его словам, скрывались как от него, так и от американского народа. Однако проведенный CNN анализ говорит о том, что потенциальные уязвимости американской избирательной системы были включены в оценку разведывательного сообщества США еще в 2021 году.

Также в оценке 2021 года говорилось, что усилия по сбору информации об американских избирателях и общественном мнении, а также кандидатах и их сотрудниках, предпринимаются Китаем как минимум с 2008 года, но на самом деле он не вмешивался в выборы 2020 года.

«Трамп ясно дал понять, что с радостью объявит следующие выборы сфальсифицированными — особенно если Конгресс не примет продвигаемый им закон о выборах — «Закон о спасении Америки»», — заметили журналисты.

Издание Politico также констатировало, что многое из того, о чем говорил Трамп, — от уязвимости машин для голосования до попыток иностранных держав получить доступ к базам данных регистрации избирателей, — уже давно открыто обсуждается сотрудниками спецслужб и экспертами по кибербезопасности.

«Речь Трампа во многом была обвинением в адрес его собственного разведывательного сообщества, которое, по его словам, на протяжении всего его первого президентского срока скрывало от него информацию о китайском влиянии», — говорится в статье.

Трамп выступил в речью в сложный политический момент как для себя, так и для Республиканской партии, которой в ноябре грозит потеря одной или обеих палат парламента. Рейтинг одобрения президента падает из-за непопулярной войны в Иране и высоких цен на энергоносители, пишет Reuters.

Агентство считает, что американский лидер намерен поставить безопасность выборов в «центр предвыборной кампании республиканцев».

«Трамп использовал свое выступление, чтобы надавить на однопартийцев-республиканцев в Конгрессе, чтобы те приняли закон, устанавливающий новые требования к удостоверению личности и гражданству избирателей (…) Законопроект, известный как «Закон о спасении Америки», застопорился в Сенате из-за ожесточенного сопротивления демократов», — подчеркивается в статье.

В обращении к нации Трамп сделал ряд скандальных заявлений

В свою очередь портал Axios обратил внимание на усиление в США давления на телевещательные компании. В частности, Трамп пригрозил отозвать лицензии у телеканалов ABC и NBC после того, как они решили не прерывать вещание для прямой трансляции его выступления.

«Телеканалы с осторожностью относятся к трансляции непроверенных заявлений президента и других лиц о легитимности выборов 2020 года, особенно после того, как телеканал Fox News выплатил 787 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету», — говорится в статье.

По данным издания, CBS и Fox были единственными крупными вещательными компаниями, которые прервали свои регулярные программы в прайм-тайм ради выступления Трампа.

Напомним, что в 2020 году Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации итогов голосования на президентских выборах. За этим последовала попытка штурма Капитолия, совершенная сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Участники беспорядков пытались повлиять на утверждение Конгрессом голосов выборщиков.