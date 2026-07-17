Американист оценил шансы на революцию в США

Политолог-американист Константин Блохин считает, что революция в США может произойти, если появится мощная третья сила, которая возглавить оппозицию. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Блохин прокомментировал заявления телеведущего Такера Карлсона об угрозе народного восстания в США. По мнению политолога, американская элита сделает все возможное, чтобы жестко подавить любой намек на переворот.

Блохин отметил, что предпосылки для масштабного кризиса в американском обществе действительно существуют. Среди главных факторов он указал глубокое социальное неравенство, падение уровня жизни населения, демографические трудности и внешнеполитические авантюры Вашингтона.

Однако обычного недовольства американцев для реальных перемен недостаточно, считает эксперт. Если протест не возглавит организованная третья сила, он будет быстро подавлен республиканцами и демократами.

«Ведь по ее [революции] итогам эта элита проиграет все: мировое господство, богатство, лишится зоны комфорта», - подчеркнул Блохин.

Политолог добавил, что США лидируют по количеству тюрем и заключенных. В таких условиях бросить вызов системе сложно. По мнению Блохина, если американцы выйдут на улицы стихийно, им очень быстро «прикроют рты».

Журналист Карлсон заявил о риске революции в США

В последние годы в США все чаще обсуждается создание новой политической силы, которая могла бы составить конкуренцию Республиканской и Демократической партиям. Такер Карлсон выступает за создание право-левой коалиции, которая стала бы противовесом «партии войны». О планах создать собственную партию говорил и миллиардер Илон Маск - он критиковал «демократически-республиканскую однопартийность» США.