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В США заявили о новом «подарке» Зеленского для России

Lenta.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский дал России дополнительные преимущества, приняв решение об отставке министра обороны страны Михаила Федорова.

В США заявили о новом «подарке» Зеленского для России
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Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft (RS).

«Среди всех мер, которые западные наблюдатели — в большинстве случаев необоснованно — называли "подарком для Москвы", отставка этого политика действительно соответствует такой оценке», — говорится в материале.

Отмечается, что отправленный в отставку Федоров осознавал структурные проблемы правительства Украины, в отличие от большинства высокопоставленных военных и политических деятелей страны.

Издание отмечает, что освобождение Федорова от должности может серьезно отразиться на репутации Зеленского.

В Японии раскритиковали Зеленского

Ранее советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Михаил Федоров останется в команде Владимира Зеленского. Он отметил, что должность для бывшего министра еще не определена.