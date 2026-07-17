Украинский лидер Владимир Зеленский дал России дополнительные преимущества, приняв решение об отставке министра обороны страны Михаила Федорова.

Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft (RS).

«Среди всех мер, которые западные наблюдатели — в большинстве случаев необоснованно — называли "подарком для Москвы", отставка этого политика действительно соответствует такой оценке», — говорится в материале.

Отмечается, что отправленный в отставку Федоров осознавал структурные проблемы правительства Украины, в отличие от большинства высокопоставленных военных и политических деятелей страны.

Издание отмечает, что освобождение Федорова от должности может серьезно отразиться на репутации Зеленского.

В Японии раскритиковали Зеленского

Ранее советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Михаил Федоров останется в команде Владимира Зеленского. Он отметил, что должность для бывшего министра еще не определена.