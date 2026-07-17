Стало известно, какая привычка Кейт Миддлтон раздражала Елизавету II

Инсайдер раскрыл, что королеве не нравилось в Кейт Миддлтон. Принцесса тогда только вышла замуж и не знала всех нюансов.

Кейт Миддлтон остается одной из самых уважаемых представительниц британской королевской семьи. Граждан Соединенного Королевства восторгают ее манеры, стиль, сдержанность и безупречная репутация. Однако идеальной принцесса Уэльская была не всегда.

Когда Кейт только поселилась во дворце и начала совершать публичные выходы, королева Елизавета II указала ей на один недостаток, а точнее, избыток. По мнение монаршей особы, супруга ее внука Уильяма слишком долго болтала с публикой во время светских мероприятий.

«Это не была критика — это был практический совет. По сути, это рекомендация „молчи почаще“ от той, кто в совершенстве исполняла свою роль. Кейт слишком много болтала, когда только присоединилась к королевской семье», — поделился инсайдер с Radar Online.

Другой источник утверждает, что королева никогда не отчитывала Кейт за ее излишнюю разговорчивость.

«Суть была проста: выход в народ — это тщательно рассчитанное по времени мероприятие. Если вы слишком долго беседуете с одним человеком, десятки других остаются без внимания», — отметил другой инсайдер.

Этот урок стал одним из первых, который Кейт пришлось усвоить после замужества.

Ранее мы писали, что Миддлтон стала одной из самых ярких персон Уимблдона. Принцесса прибыла на женский финал турнира, где сразились чешки Каролина Мухова и Линда Носкова.