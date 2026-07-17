Стал известен любопытный факт о бывшем министре обороны Украины Фёдорове

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров, несмотря на отставку, сохранит место в команде президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале «Новости.Live» сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

© Московский Комсомолец

По его словам, 16 июля Федоров и Зеленский провели две беседы, посвящённые его дальнейшему участию в работе. Конкретная должность пока не определена, однако сам экс-министр, как отметил Литвин, не рассматривает вариант стать советником президента.

«У них такой уровень отношений и общения, и столько всего было сделано вместе, что, уверен, они найдут, как действовать дальше», — добавил Литвин.

Ранее Федоров выступал за увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, объясняя это необходимостью сокращения преступности в армии.

Читайте также: В Раде спрогнозировали одно решение Зеленского на фоне протестов.