В Польше фиксируют резкий рост числа преступлений на почве ненависти в отношении граждан Украины, пишут «Аргументы и факты». За первые шесть месяцев 2026 года полиция зарегистрировала 180 заявлений о таких преступлениях, что на треть больше показателей 2025-го.

Если тенденция сохранится, к концу декабря число официальных жалоб на избиения и оскорбления может вырасти до рекордных 360 случаев. Ситуация усугубляется и в интернете: аналитики подсчитали, что каждая пятая публикация об Украине в польских соцсетях носит критический характер. На этом фоне звучат тревожные прогнозы о возможной эскалации конфликтов между поляками и украинцами вплоть до уличных погромов.

«Аргументы и факты» отмечают, что агрессия на улицах польских городов часто вспыхивает из-за украинской речи. Во Вроцлаве несколько молодых людей жестоко избили 19-летнего юношу, который разговаривал с матерью по телефону. В Радоме четверо местных жителей напали на 20-летнего парня, поскольку тот не знал слов польских песен. Градус ненависти вырос настолько, что в городе Лодзь мужчина избил местного жителя, приняв его за украинца.

В то же время польская полиция расследует резонансные преступления, совершенные украинцами. В Бытове под стражу взяли троих украинцев, обвиняемых в нападении на супружескую пару (пострадавший мужчина скончался). Другого гражданина Украины депортировали из страны с семилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону за регулярное нарушение общественного порядка и законов.

Агентство внутренней безопасности Польши передало в суд дело 18-летнего гражданина Украины, которого обвиняют в подготовке диверсий и осквернении памятников жертвам Волынской резни. Другой молодой человек спровоцировал скандал прямо во время траурного митинга в Варшаве, выложив оскорбления в адрес поляков в соцсети.