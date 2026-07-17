Новый лидер лейбористов Бернэм заявил о готовности стать премьером Британии

Новый лидер правящей в Великобритании Лейбористской партии Энди Бернэм заявил о готовности возглавить правительство Соединенного Королевства.

"Я готов стать лидером и развивать то, основы чего заложил один человек в большей степени, чем кто-либо другой", - сообщил 56-летний политик, высказав благодарность уходящему премьер-министру Киру Стармеру.

"Я буду лидером для севера, юга, востока и запада, для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии", - сказал Бернэм, излагая свои приоритеты в качестве лидера партии и будущего премьер-министра.

Так, Бернэм подверг критике лидера Консервативной партии Маргарет Тэтчер, которая возглавляла правительство с 1979 по 1990 годы. "Я убежден, что в 1980-х Великобритания совершила ряд ошибочных поворотов. Политическая власть была централизована, а экономическая - приватизирована. Страна отказалась от контроля над жизненно важными сферами - жильем, водоснабжением, энергетикой и транспортом, оставив людей один на один с растущими расходами", - сообщил новый лидер лейбористов.

В этой связи он пообещал работать над построением новой политической модели, изменить курс Лейбористской партии и сделать так, чтобы партия работала как одна команда, вернуть полномочия регионам.

О новом лидере лейбористов

Бернэм стал мэром Манчестера в 2017 году после того, как за два года до этого проиграл в борьбе за пост лидера партии Джереми Корбину. Он имеет опыт кабинетной работы. В правительстве Гордона Брауна (2007 - 2010) занимал посты главного секретаря министерства финансов (июнь 2007 - январь 2008 года), министра культуры, СМИ и спорта (январь 2008 - июнь 2009 года), министра здравоохранения (июнь 2009 года - май 2010 года).

После того, как в стране разразился политический кризис, он выдвинул свою кандидатуру на довыборах в Палату общин британского парламента от округа Мейкерфилд на севере Англии. Без труда победив там в июне, он завоевал депутатский мандат, а вместе с ним право бороться за лидерство в партии.

Политический кризис обострился в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах и позже заявил о готовности уйти с постов лидера лейбористов и премьера.

Смена премьер-министров запланирована примерно на полдень понедельника. Сначала Стармер выступит с прощальной речью, затем отправится в Букингемский дворец, где король Карл III примет его отставку. Затем монарх проведет встречу с Бернэмом, на которой предложит ему сформировать правительство Его Величества.

Политик уже в ранге премьер-министра прибудет на Даунинг-стрит, где выступит с первой речью в новом статусе, после чего займется формированием своего кабинета.