В Польше на 30% выросло число нападений на украинцев

В Польше за первую половину 2026 года полиция зафиксировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев на почве ненависти. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Rzeczpospolita.

Как отмечается, если тенденция сохранится, к концу года число таких случаев может превысить 300.

«Я предполагаю, что и эта статистика не отражает всей картины. Часть пострадавших просто боится обращаться в полицию», — заявил социолог Яцек Кухарчик.

По мнению эксперта, реальная статистика может быть выше — часть пострадавших боится обращаться в полицию.

Июльский опрос показал, что отношение поляков к украинцам ухудшилось после скандалов вокруг ОУН-УПА*.

Большинство респондентов (56%) считают Владимира Зеленского виновником кризиса в отношениях Варшавы и Киева.

Ранее представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек призвал Варшаву полностью прекратить соцвыплаты украинцам.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).