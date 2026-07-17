«Черная касса» Зеленского: увольнение Федорова связали с коррупцией

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова может быть связана с коррупцией и переделом денежных потоков в военной сфере. Об этом заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

На этой неделе Верховная рада отправила в отставку правительство Украины, в том числе и Михаила Федорова. В своем сообщении по поводу ухода с поста министра обороны он констатировал, что не смог завершить трансформацию военного ведомства в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом».

При этом уход Федорова спровоцировал массовые протесты по всей Украине - в Киеве, Львове, Одессе, Житомире, Днепропетровске и других городах люди вышли на улицы. В соцсетях же всерьез заговорили о риске «нового Майдана».

Военно-политический эксперт Ян Гагин назвал причиной увольнения Михаила Федорова то, что он начал вычищать коррупцию и оптимизировать процессы управления в армии, что привело его «прямиком к финансовым схемам высшего руководства страны».

«Зеленский уволил Федорова за то, что тот начал лезть в коррупционные схемы и в итоге вышел на самого Зеленского и на его ближайшее окружение, складывавшее средства в «общак»», — констатировал эксперт.

Напомним, что Михаил Федоров был назначен главой Министерства обороны Украины 14 января 2026 года, его кандидатуру на этот пост поддержали 277 депутатов. До этого он руководил Министерством цифровой трансформации и занимал пост первого вице-премьера.