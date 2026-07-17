Раскрыты детали первой встречи Зеленского с новым премьером
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел совещание с новым премьер-министром республики Сергеем Корецким. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, Корецкий начал подготовку правительственной программы, которая будет представлена Верховной Раде. Помимо этого, на встрече, как указал украинский лидер, затрагивалась тема назначения исполняющих обязанностей министров иностранных дел и обороны республики.
Ранее депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел подарить Зеленскому конституцию, поскольку тот, не имея полномочий, назначил исполняющего обязанности министра обороны.