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© Brian Cahn/ZUMA/TACC

Мерц обвинил США в попытках повлиять на немецкие выборы

Канцлер Германии Фридрих Мерц жестко отреагировал на новую инициативу Госдепартамента США, пишет The Guardian. Американское ведомство объявило о выделении грантов на сумму до 3 миллионов долларов для европейских некоммерческих организаций, аналитических центров и даже отдельных лиц. Официально деньги дают на «защиту суверенитета, борьбу с цензурой и решение проблем миграции». Однако некоторые эксперты уверены - проект продвигает повестку сторонников Дональда Трампа (движения MAGA) и нацелен на прямую поддержку крайне правых сил в Европе. Мерц напомнил Вашингтону, что Берлин никогда не вмешивается в американские выборы, и потребовал взаимности, особенно в преддверии сентябрьских региональных выборов в Германии. Он также подчеркнул, что по немецким законам финансировать политические партии из-за рубежа строго запрещено.

Бывшие американские чиновники подтверждают, что Госдеп под руководством администрации Трампа уже несколько месяцев пытается перенаправить госсредства на помощь европейским ультраправым. При этом формулировки грантов составлены максимально размыто, что потенциально позволяет спонсировать лояльных активистов в обход юридических ограничений США на прямую помощь иностранным партиям. В Госдепе все обвинения отрицают, утверждая, что программа направлена исключительно на защиту прав человека и «идентичности» европейских стран. Тем не менее, проект вызывает огромную тревогу в Европе, поскольку ранее высокопоставленные лица США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, уже неоднократно критиковали европейские страны за их либеральную политику в сферах миграции, абортов и интернет-цензуры.

«Милитаризация Германии грозит гибелью всего человечества»

Немецкое правительство сделало очередной шаг на пути к масштабной милитаризации общества, одобрив законопроект «О повышении готовности резервистов», пишет чешское издание iportal24. Документ должен вступить в силу в начале 2027 года. Если раньше служба резервистов в Бундесвере была исключительно добровольной и требовала согласия самого гражданина и его работодателя, то теперь ежегодные военные сборы продолжительностью от трех до двенадцати недель станут обязательными. Более того, призываемых граждан теперь смогут на законных основаниях отправлять на миссии за рубеж - в другие страны ЕС и НАТО, а также задействовать на военных кораблях и самолетах. Этот шаг прямо ограничивает права граждан и фактически принуждает их к подчинению немецкой военной машине, подчеркивается в статье.

Новая инициатива ужесточает принятый ранее закон о занятости в кризисный период, который жестко связывает сотрудников оборонного сектора, критической инфраструктуры, энергетики, здравоохранения и госслужбы со своими рабочими местами, запрещая им увольняться или менять профессию в случае военной угрозы. По мнению автора статьи, подобные реформы правительства канцлера Фридриха Мерца выглядят как продолжение курса на тотальную милитаризацию. В материале звучит тревожное предупреждение: спустя 85 лет Берлин вновь пытается встать на путь военного противостояния с Россией, однако ценой подобного воинственного фанатизма в современных реалиях может стать гибель всей человеческой цивилизации.

Против войны и элит: в США может появиться первая право-левая партия

В рядах американской элиты намечается сенсационный раскол: радикальные крылья как Республиканской, так и Демократической партий начинают объединяться, чтобы бросить вызов устоявшемуся внешнеполитическому консенсусу Вашингтона, особенно в вопросах безоговорочной поддержки Израиля. Главным локомотивом этого движения стал популярный правый телеведущий Такер Карлсон, пишет Responsible Statecraft. Он объявил о полном разрыве с республиканцами из-за их верности чужим интересам в ущерб американцам и призвал к созданию новой антивоенной партии «Америка на первом месте» (America First). Идею Карлсона уже поддержали влиятельные консерваторы, включая бывшую конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Несмотря на колоссальные юридические и финансовые трудности для третьих партий в США, сам факт появления таких инициатив посылает мощный сигнал, что двухпартийная монополия больше не является монолитной.

Как отметил автор статьи, запрос на прекращение бесконечных войн за рубежом находит отклик и у левых прогрессистов. Популярные левые ведущие и конгрессмены, такие как Ро Кханна, всё чаще координируют усилия с правыми популистами (например, с конгрессменом Томасом Масси) для блокировки военных контрактов Пентагона и предотвращения новых конфликтов. Обе стороны заявляют, что ярлыки «антисемитизма» и «экстремизма» используются центристским истеблишментом лишь для того, чтобы не допустить объединения популистов против единой «партии войны», засевшей в Вашингтоне. На фоне того, как левое антивоенное крыло демократов также активно теснит произраильских старожилов на праймериз, американские элиты начинают всерьез паниковать из-за зарождения новой, непредсказуемой политической силы, считает автор статьи.

«Часы Судного дня» запущены: новый альянс Европы - легкая мишень

Создание «интегрированного противоракетного союза» между Украиной и девятью европейскими странами вызвало скепсис у аналитиков, отмечается в статье, опубликованной на китайском портале Sohu. Автор материала назвал это объединение не «железным куполом», а идеальной мишенью для российских высокоточных ударов. Главная проблема союза - колоссальный дефицит ресурсов и дороговизна западных технологий. Одна ракета для комплекса Patriot стоит до четырех миллионов долларов, а их годовое производство в США покрывает лишь пару месяцев интенсивных боев. В то же время российские ракеты вроде «Искандер-М» обходятся кратно дешевле, а новейшая баллистическая система «Орешник» со скоростью более 10 махов и разделяющимися боеголовками и вовсе признана Западом практически неуязвимой для существующих систем ПВО.

По мнению автора статьи, технологический разрыв между сторонами стал критическим: российские межконтинентальные комплексы «Сармат» и гиперзвуковые блоки «Авангард» способны моментально устроить ядерный апокалипсис для противников страны. На этом фоне инициатива администрации Трампа по переносу производства ракет Patriot непосредственно на Украину выглядит не как помощь, а как циничный перенос издержек в попытке ослабить Россию. Автор статьи констатировал, что «часы Судного дня» для Европы уже запущены, а попытка решить наступательную стратегическую проблему альянсом с Киевом обречена на провал и лишь дает повод для дальнейшей эскалации.

«Трамп пытается загнать Иран в ловушку»

Иранское агентство Mehr обвинило администрацию Дональда Трампа в грубом нарушении двустороннего меморандума о взаимопонимании и намеренном искажении фактов для оправдания новой агрессии. В то время как Вашингтон позиционирует соглашение как некий «тест», который Тегеран якобы провалил, хронология событий указывает, что именно США первыми разорвали сделку. Американская сторона проигнорировала ключевые пункты документа: продолжила наносить удары по иранским объектам, ввела новые санкции, сорвала перевод 6 миллиардов долларов иранских активов из Катара и фактически возобновила морскую блокаду. Внутри самих США этот курс Трампа уже вызвал резкую критику со стороны демократов - Чак Шумер заявил, что сделка развалилась по вине Белого дома, а сенатор Адам Шифф назвал новые удары Трампа незаконными и обходящими полномочия Конгресса.

Главным предлогом для возобновления конфликта Вашингтон сделал ситуацию в Ормузском проливе, трактуя пункты о свободном судоходстве исключительно в свою пользу и полностью игнорируя законные права Ирана на обеспечение безопасности этих вод, подчеркивается в статье. По мнению ее авторов, Белый дом намеренно вырывает события из контекста и использует ответные шаги Тегерана как предлог для развязывания новой войны в обход Сената. Вице-президент Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп пытаются превратить двусторонние обязательства в инструмент одностороннего давления, где Иран обязан выполнять все требования, а США лишь оценивают его «поведение». В итоге обвинения в адрес Тегерана - это не описание реальных нарушений, а циничная пиар-кампания США с целью легитимизировать свои удары и переложить ответственность за провал дипломатии, подчеркивает Mehr.