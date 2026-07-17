«Адский пакет»: что известно о сокрушительных санкциях США против РФ

Законопроект о санкциях в отношении России, который сенатор Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) готовил перед своей смертью, поддержал уже 61 член парламента. Чем это грозит, разбирался «Царьград».

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Голосов сенаторов уже достаточно, «чтобы сломать бюрократическую блокировку и вынести документ на голосование».

«Под прицелом не только Москва. Вторичные пошлины до 100% коснутся любого, кто покупает энергоресурсы у России. В зоне риска – Китай и Индия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия», - отмечается в статье.

При этом среди соавторов «адского пакета» есть представители обеих соперничающих в США партий: 39 республиканцев и 22 демократа.

Изначально Грэм* требовал ввести 500-процентные тарифы, но после консультаций они были снижены. Впрочем, сниженных ставок «тоже достаточно, чтобы ударить по российскому ОПК и финансовому сектору», констатировали журналисты.

Опубликован проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма*

10 июля Грэм* заявил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась поддержать обновленную версию законопроекта о санкциях. А в ночь на 12 июля сенатор скончался от сердечного приступа. Смерть наступила вскоре после его возвращения из поездки в Киев, где он провел переговоры с Владимиром Зеленским.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.