Экономика Британии начала разрушаться из-за ожирения

В Великобритании сотни тысяч жителей не могут трудиться из-за проблем с лишним весом, что негативно сказывается на экономике страны. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет The Telegraph со ссылкой на исследование Йоркского университета.

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С ожирением столкнулись более 600 тысяч человек, четыре процента британцев с лишним весом не работают исключительно из-за веса. Всего в стране от ожирения страдают 15 миллионов человек. Уровень безработицы по этой причине выше среди мужчин, чем среди женщин.

Авторы исследования предупреждают, что люди с ожирением в два раза чаще берут больничные. Правительство объявило о старте программ, в рамках которых безработным начнут делать прививки для похудения, чтобы помочь им вернуться к работе, говорится в сообщении.

Ранее в американском штате Мичиган супругам Дэмиену и Джессике О'Брайен были предъявлены обвинения в убийстве второй степени после смерти их семилетнего сына, который годами не получал медицинской помощи и страдал тяжелым ожирением.

Состояние жировой ткани напрямую влияет на состояние иммунной системы. Чем ожирение опасно для иммунитета, рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.