«Грызня» в Киеве: эксперт о конфликте Федорова и Зеленского

Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и координационного совета по интеграции новых субъектов Владимир Рогов высказался о конфликте отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Царьград».

Рогов пояснил, что Федоров «начал свою игру» и быстро вышел из-под кураторства Зеленского. Он считает, что сейчас в Киеве происходит «грызня пауков в банке». Уже бывший министр обороны глубоко интегрирован в западное сообщество.

«Зеленский чувствует в нем конкурента и понимает, что Федоров пытается сохранить себе политическое будущее. Прекрасно понимая, что Зеленский рано или поздно будет обнулен, а скорее всего рано, чем поздно. Опору Федоров сделал на глобалистов и с охотой стал членом их банды-команды», — добавил Рогов.

Напомним, что на этой неделе Верховная рада отправила в отставку правительство Украины, в том числе Федорова, который провел на должности всего полгода. СМИ сообщали, что на недавней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с главкомом ВСУ Александром Сырским. На фоне отставки Федорова на Украине началась волна митингов.