Черногория может отложить введение виз для россиян

Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года, так как осознают экономические потери в результате ограничений для ключевого туристического рынка. Об этом сообщила заместитель генерального директора туроператора "Пакс" Любовь Чучмаева.

"Перспектива отмены безвизового режима из-за необходимости синхронизации политики Подгорицы с требованиями ЕС есть. Конечно, турбизнес рассчитывает на сохранение статус-кво до 2027 года. Расчет строится на прагматичном убеждении, что черногорские власти осознают экономические потери, введя ограничения для ключевого туристического рынка, и найдут дипломатический повод отложить это решение еще на год", - сказала Чучмаева, слова которой приводят в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Чучмаева уточнила, что, в случае введения виз, важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для граждан России. Над этим сейчас серьезно работает туристическая отрасль Черногории.

Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов напомнил, что прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет. Если добавится необходимость оформления визы, это станет еще одним сдерживающим фактором: любое усложнение правил въезда негативно влияет на турпоток.

В четверг издание "Дан" со ссылкой на источник сообщило, что власти Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября.