Названо условие, при котором протесты на Украине перерастут в новый Майдан

Решение Владимира Зеленского об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлено его стремлением зачистить политическое поле и купировать любые угрозы для своей власти на фоне жесткого конфликта в военном руководстве страны. Об этом в беседе с «Рамблером» заявил российский политолог Евгений Михайлов, оценивая начавшиеся в Киеве протесты и шансы на их перерастание в масштабный кризис.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже второй день подряд проходят акции протеста против отставки главы оборонного ведомства Михаила Федорова. Митингующие собираются на площади Ивана Франко, принося плакаты и скандируя лозунги против решения властей. Аналогичные выступления запланированы также в Одессе, Львове, Харькове и ряде других крупных городов.

Анализируя перспективы начавшихся митингов, эксперт выразил сомнение в том, что они мгновенно перерастут в новый полноценный «майдан». По его словам, для по-настоящему масштабного взрыва необходима поддержка со стороны действующих военных ВСУ, недовольных решениями командования.

При определенном стечении обстоятельств это может перерасти в масштабное протестное движение. Пока я не вижу потенциала для взрыва, ведь большая часть способного к протестам населения либо прячется от мобилизации, либо уехала за границу. На улицы выходят в основном женщины, старики и молодежь. Но ситуация кардинально изменится, если протесты поддержат действующие военные, которые открыто заявят, что их не устраивают решения Сырского. Вот тогда Киев столкнется с по-настоящему масштабным кризисом. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Говоря о причинах кадрового решения Зеленского, эксперт отметил, что отставка Федорова стала результатом его острого аппаратного конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским, который оказался для Офиса президента Украины куда более удобной и управляемой фигурой. При этом политолог подчеркнул, что для России эти внутренние распри украинских элит не имеют принципиального значения.

«Я думаю, что все это большой спектакль. Зеленский просто купирует угрозы для собственной власти, убирая тех, кто пытается контролировать генералитет. Ему нужен тот, кто будет беспрекословно выполнять любые указания — как Сырский, который пошел на конфликт с Федоровым. Бывший министр стал показывать Западу, что в ВСУ нужно наводить порядок, но Зеленского это не устраивает, ведь его главная цель — сохранить власть любыми путями. Для России же все эти их внутренние разборки — не более чем возня пауков в банке. Пускай грызутся, а мы будем наблюдать и делать свое дело».

По словам специалиста, Федорову удалось завоевать доверие части украинского общества за счет критики жестких методов мобилизации и обещаний реформировать территориальные центры комплектования (ТЦК). Однако его увольнение демонстрирует внешним и внутренним силам нарастающую слабость позиций самого Зеленского, что в перспективе может быть использовано западными кураторами Киева.

«Эти протесты посылают сигнал Зеленскому, что он далеко не всесилен и не является единоличным хозяином Украины. Федоров завоевал доверие населения, открыто признав беспредел в ТЦК и пообещав реформы, и на этом его подкосили. Однако если кто-то из западных партнеров Киева решит начать договариваться с Россией — особенно на фоне наших сильных ударов, — они вполне могут поддержать эти протестные настроения, чтобы создать удобную и контролируемую ситуацию для переговорного процесса».

Ранее в Раде спрогнозировали решение Зеленского на фоне протестов.