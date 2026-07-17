В США сочли политический кризис на Украине самым глубоким с 2024 года

Согласно публикации New York Times, отставка украинского правительства спровоцировала самый глубокий политический кризис в стране с 2024 года. Издание отмечает, что Украина оказалась втянута в острый конфликт руководства, сопоставимый с увольнением президента Зеленским главнокомандующего Валерия Залужного из-за разногласий по вопросам мобилизации.

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Увольнение министра обороны Михаила Федорова привело к расколу в обществе, усугубив противостояние между «технократами» и военными («генералами»). Ранее, 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, что повлекло за собой отставку всего кабинета министров. На следующий день Зеленский предложил кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьера, и Рада утвердила его в четверг.

Что касается нового главы Минобороны, депутат Ярослав Железняк предположил, что вместо Федорова эту должность может занять министр внутренних дел Игорь Клименко. Однако, по словам депутата Марии Мезенцевой, Клименко отказался от смены поста.

В феврале 2024 года Александр Сырский сменил Залужного на посту главнокомандующего ВСУ, ранее возглавляя сухопутные силы. Еще осенью 2023 года украинские и западные СМИ сообщали о надвигающемся конфликте между Зеленским и Залужным. Journalists из Washington Post тогда указывали, что высокий военный чиновник может стать угрозой для власти, если решит заняться политической деятельностью.