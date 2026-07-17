Иран обратился с важной просьбой к хуситам

По данным агентства Reuters, Иран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с просьбой начать подготовку к перекрытию Красного моря. Информацию об этом агентству предоставили два высокопоставленных чиновника из Ирана, её также подтвердил один региональный источник.

Как отмечается в публикации, Тегеран стремится получить поддержку хуситов на тот случай, если США предпримут удары по иранской энергетической инфраструктуре. При этом, согласно сведениям агентства, хуситы уже развернули в районе Баб‑эль‑Мандебского пролива ракетные установки и беспилотники.

Параллельно ситуация в другом стратегическом районе — Ормузском проливе — также вызывает серьёзные опасения. Накануне в ООН назвали проход коммерческих судов через пролив чрезмерно рискованным, а Международная морская организация ООН выступила с призывом избегать этого маршрута.