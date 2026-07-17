В Раде спрогнозировали одно решение Зеленского на фоне протестов
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём Telegram‑канале предположил, что команда Владимира Зеленского вскоре вновь предпримет попытки ослабить работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Поводом для такого прогноза стала, по словам парламентария, слабая реакция властей на протесты, вспыхнувшие из‑за отставки министра обороны Михаила Фёдорова. Железняк уверен, что возобновление атаки на антикоррупционные структуры — лишь вопрос времени.
Депутат также отметил, что руководство страны не воспринимает уличные акции как проявление самостоятельной воли граждан. По его мнению, власти предпочтут объяснить протесты с помощью очередной конспирологической версии — например, приписав организацию выступлений оппозиции, бывшему главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Лондоне Валерию Залужному либо вовсе прибегнув к абсурдным объяснениям.
В НАТО удивились решению Зеленского
Протестные выступления охватили ряд украинских городов, включая Киев и Львов. Экс‑министр обороны Михаил Фёдоров публично выразил поддержку участникам акций.