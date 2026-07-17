В Раде спрогнозировали одно решение Зеленского на фоне протестов

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своём Telegram‑канале предположил, что команда Владимира Зеленского вскоре вновь предпримет попытки ослабить работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Поводом для такого прогноза стала, по словам парламентария, слабая реакция властей на протесты, вспыхнувшие из‑за отставки министра обороны Михаила Фёдорова. Железняк уверен, что возобновление атаки на антикоррупционные структуры — лишь вопрос времени.

Депутат также отметил, что руководство страны не воспринимает уличные акции как проявление самостоятельной воли граждан. По его мнению, власти предпочтут объяснить протесты с помощью очередной конспирологической версии — например, приписав организацию выступлений оппозиции, бывшему главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Лондоне Валерию Залужному либо вовсе прибегнув к абсурдным объяснениям.

В НАТО удивились решению Зеленского

Протестные выступления охватили ряд украинских городов, включая Киев и Львов. Экс‑министр обороны Михаил Фёдоров публично выразил поддержку участникам акций.