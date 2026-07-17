Оператор телесуфлера Белого дома заработал почти $100 тысяч на словах Трампа

Оператор телесуфлера Белого дома подозревается в зарабатывании около $100 тысяч за счет использования инсайдерской информации для ставок на выступления президента США. Об этом сообщает BBC.

Работающий в администрации Белого дома уже 10 лет Габриэль Перес, по версии следствия, делал ставки на слова, которые американский лидер произносил в ходе значимых публичных выступлений, включая обращение «О положении страны».

Сделки проводились через платформу Kalshi. Ее пресс-служба Kalshi сообщила, что аналитики компании выявили необычные ставки на упоминания определенных слов еще в марте. Компания уведомила регулирующие госорганы о подозрительной активности и заморозила более $90 тысяч на счету Переса до вывода средств, подчеркнув, что заявления мировых лидеров влияют на финансовые рынки.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США в курсе ситуации, Перес отстранен от работы и больше не появится в администрации.

В федеральной прокуратуре Манхэттена заявили, что подозреваемый сотрудничает со следствием, но уголовное дело пока не возбуждено.