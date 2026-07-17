Норвегия продолжает поддерживать рабочие каналы связи с Россией в Арктике

Норвегия сохраняет рабочие каналы связи с Россией в Арктическом регионе, чтобы предотвратить недопонимание и возможные инциденты. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью изданию Politico.

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По словам норвежского военного руководителя, между странами по-прежнему действуют конкретные и проверенные механизмы коммуникации. В их число входят двустороннее соглашение о поисково-спасательных операциях в акватории Баренцева моря, регулярные рабочие встречи с представителями российской пограничной службы, а также специальный протокол урегулирования инцидентов на море.

Кроме того, продолжает функционировать прямая линия связи между объединёнными штабами Норвегии и командованием Северного флота России.

«У нас по-прежнему есть механизмы для общения с Россией. У нас есть соглашение о поисково-спасательных операциях в Баренцевом море, мы регулярно встречаемся с российской пограничной службой, у нас есть протокол по инцидентам на море», — подчеркнул Эйрик Кристофферсен.

Он также добавил, что «всё, что происходит между Норвегией и Россией на Крайнем Севере, направлено на то, чтобы избежать недопонимания».

Арктический регион, и в частности акватория Баренцева моря, исторически является зоной тесного, хотя и сложного, соседства России и Норвегии. Несмотря на общее ухудшение геополитической обстановки и заморозку многих двусторонних проектов, Осло последовательно выступает за сохранение прагматичного диалога по вопросам региональной безопасности.

Поддержание таких каналов считается всё более критически важным для предотвращения случайной эскалации, учитывая серьёзную концентрацию военной инфраструктуры и высокую активность судоходства на Крайнем Севере.