«Кровавая» река насторожила жителей США

Река Гваделупа в американском штате Техас внезапно окрасилась в кроваво красный цвет. Кадры опубликовало видеоагентство «Раптли» в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Комфорта в округе Кендалл. Во время наводнения там опрокинулась огромная бочка с красителем, которая принадлежала местной компании Pavement Restoration.

Как сообщает Fox 7, чиновники уточнили, что краска не токсична. Компании удалось поднять грузовики с топливом и маслом на возвышенность до того, как река прорвалась на территорию строительной площадки.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Техасе погибли по меньшей мере два человека. По информации Национальной метеорологической службы США, в Ювалде с начала недели выпало около 56 см осадков, а в отдельных районах штата уровень превысил 61 см.