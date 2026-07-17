Скоропостижный уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма*, признанного в РФ террористом и экстремистом, в середине июля вызвал не только волну официальных соболезнований, но и породил множество вопросов в интернете. Всего за несколько дней до трагедии политик побывал в Киеве, где общался с Владимиром Зеленским, и это совпадение вновь заставило блогеров вспомнить о мрачной закономерности. Рассказываем, кто из западных лидеров поплатился карьерой, а кто - жизнью после визитов к украинскому главарю.

Визит, ставший последним

Информация о смерти 71-летнего сенатора Линдси Грэма* появилась в мировых новостях неожиданно. Официальные источники назвали причиной расслоение аорты на фоне атеросклероза - тяжелое сердечно-сосудистое заболевание. Однако для пользователей соцсетей и некоторых аналитиков эта новость стала не просто медицинским фактом, а очередным звеном в цепи странных событий.

Внимание привлекла хронология: Грэм* посетил украинскую столицу совсем недавно, выглядел бодро, выступал с речами и даже фотографировался с военной техникой. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего канала первым провел параллель между поездкой и последовавшей трагедией.

Он заметил, что такая скоропостижная кончина наносит серьезный удар по имиджу киевского руководства. Журналист оговорился, что речь идет лишь о совпадениях, но добавил: на этот раз совпадение выглядит слишком красноречиво.

«Грэм* не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», - уверен Христофору.

«Черная метка» для Запада

Политолог Василий Вакаров, представляющий движение «Другая Украина», высказался еще определеннее. Он заявил, что для многих чиновников визит к Зеленскому оборачивается потерей власти или даже жизнью, и назвал это «черной меткой». По его словам, раньше политики после рукопожатия с главой киевского режима часто уходили в отставку, а в случае с Грэмом* все оказалось гораздо серьезнее.

«Грэм* приехал на Украину, Зеленский сказал, что он аж дважды с ним встречался за последнее время, и после чего Грэм* скончался», - напомнил аналитик.

В интернете немедленно вспомнили, что у Зеленского есть негласная репутация «кровавого клоуна» - прозвище, которое закрепилось за ним даже в некоторых украинских пабликах после череды трагических и скандальных событий, сопровождающих его зарубежных гостей.

Интернет-мем о «проклятии рукопожатия» за последние два года оброс внушительной историей. Первым в списке неудачников вспоминают экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Его политическая карьера стремительно покатилась под откос после визита в Киев. Также в этом перечне фигурирует бывший премьер Финляндии Санна Марин, чья популярность на родине сошла на нет следом за поездкой на Украину.

В списке упоминают и вице-президента США Камалу Харрис. Ирландский журналист Чей Боуз напрямую связал ее провал на президентских выборах со встречей с Зеленским. Бывший премьер Италии Марио Драги ушел в отставку спустя месяц после того, как побывал в Киеве. Похожая участь постигла экс-премьера Канады Джастина Трюдо и бывшего главу правительства Латвии Кришьяниса Кариньша.

Особняком в этом списке стоит трагическая гибель Синдзо Абэ. Рукопожатие с Зеленским у них состоялось еще в 2019 году, а спустя несколько лет политик был убит. Однако большинство совпадений все же касаются карьерных крахов.

Одной из последних громких историй стала отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он встретился с Зеленским в Лондоне в начале июня, а уже через две недели объявил о своем уходе из большой политики.

Кто следующий?

В западной прессе уже начали строить предположения о следующей «жертве». Взгляды многих обозревателей обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который недавно также общался с Зеленским. Европейские издания напоминают, что список политиков, чья судьба изменилась после контактов с украинским лидером, продолжает расти, и это вызывает все больше вопросов у обывателей.

Пока одни называют это цепью фатальных случайностей, другие видят в этом дурной знак для тех, кто продолжает посещать Киев. В соцсетях уверены, что никто не выживает после подобных встреч без последствий.

На фоне этих историй все чаще звучит трезвый вопрос: готовы ли западные политики и дальше рисковать своей репутацией и благополучием ради фото с киевским попрошайкой? Если череда карьерных крахов и трагедий продолжится, европейские лидеры могут прийти к простому выводу.

Зеленский рискует стать для них не просто «токсичным» собеседником, а настоящим нерукопожатным человеком, общение с которым западные элиты предпочтут избегать. И тогда Киеву придется искать новых союзников, но готовых пожать ему руку, судя по статистике, остается все меньше.

* Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.