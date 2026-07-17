Власти США, вводя санкции, всегда «немного опаздывают», пытаясь по сути играть в игру «Бей крота». Такое мнение высказал американский юрист Эрик Феррари, перевод слов которого приводит российское видеоагентство «Раптли».

Он напомнил, что в игре «Бей крота» необходимо бить по чему-то, выскакивающему из норы.

«Санкции США — это игра «Бей крота», они всегда немного опаздывают. И проблема в том, что они охотятся за сетями, о которых люди на рынке знали четыре или пять лет назад. И эти сети уже не обязательно активны. Это делается для картинки — показать, что власти что-то предпринимают», — пояснил Эрик Феррари.

Он отметил, что администрация США, особенно при бывшем американском лидере Джо Байдене, часто вводила санкции с целью «произвести фурор» и к определенным датам, публикуя, например, 300 имен.

«Часто люди, которые нанимают меня, говорят: «Против меня ввели санкции, потому что четыре года назад я имел дело с компанией, которую сейчас внесли в санкционный список. И теперь у меня блокирован счет. Моя дочь не может ходить в школу. Я не могу оплатить страховку для операции сына», — отметил адвокат.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. При этом в дальнейшем они последовательно ужесточались. В санкционнные списки попадали как компании, так и отдельные люди, в том числе российские бизнесмены, артисты и политики.