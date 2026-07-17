Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
Высказывания президента США Дональда Трампа о якобы вмешательстве Китая в американские выборы являются вымыслом и клеветой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.
«Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой», — сказал дипломат.
По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств и никогда не предпринимал попыток повлиять на ход выборов в США.
Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.