Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США

Высказывания президента США Дональда Трампа о якобы вмешательстве Китая в американские выборы являются вымыслом и клеветой. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

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«Подобные заявления американской стороны являются чистым вымыслом и злонамеренной клеветой», — сказал дипломат.

По его словам, Пекин неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств и никогда не предпринимал попыток повлиять на ход выборов в США.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей.