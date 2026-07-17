Политолог Игорь Пшеничников считает, что британский премьер Кир Стармер приехал в Киев ради того, чтобы успокоить Владимира Зеленского на фоне перестановок в Лондоне. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Британский премьер посетил Киев всего за четыре дня до своей отставки. По мнению Пшеничникова, главной задачей «сбитого летчика» Стармера было дать Зеленскому гарантии, что с уходом британского кабмина курс Лондона по отношению к Украине не изменится.

Этот визит совпал с масштабными изменениями в украинском правительстве, включая увольнение министра обороны Михаила Федорова. Политолог заявил, что Федоров тесно связан со структурами США, Palantir и Илоном Маском.

По мнению Пшеничникова, Зеленский пошел на радикальные кадровые перестановки, пытаясь продемонстрировать Британии свою абсолютную лояльность. По словам политолога, Зеленский понимает, что Украина для Запада - лишь инструмент давления на Россию.

«Он должен показать, что этот инструмент он надежно удерживает в своих подрагивающих руках. В таком качестве он сохраняет себя как водитель этого двигающегося в сторону пропасти бульдозера», - заявил Пшеничников.

Акции против отставки Федорова политолог считает их искусственно организованными. По мнению Пшеничникова, такие выступления выгодны внешним силам, чтобы держать Зеленского во «взвинченном состоянии», однако реальной угрозы военного переворота или опасности для безопасности Зеленского они сейчас не представляют.