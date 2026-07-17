Стало известно о новых митингах против решения Зеленского

В Киеве второй день подряд продолжаются митинги против решения президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. Соответствующие кадры публикует издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Митинги против отставки Федорова продолжаются второй день. На видео — Киев», — отмечается в тексте сообщения.

Стало известно почему Запад сдал Федорова спустя полгода

16 июля Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины и начала переформатирование правительства. Самой громкой стала отставка министра обороны Михаила Федорова, который обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и нежелании проводить реформы. По словам бывшего министра, главком постоянно «плел интриги», блокировал его инициативы и устроил против него заказную медийную кампанию.