Олег Царев объяснил, почему Зеленский уволил министра обороны Федорова

Уволенный Зеленским экс-министр обороны Украины Михаил Федоров напоследок громко хлопнул дверью. 16 июля на пресс-конференции в Киеве, которую украинские СМИ назвали «мятежом», он призвал к отставке главкома ВСУ Александра Сырского, т.к. он мешает «победить Россию». Федоров выразил надежду, что Зеленский передумает и оставит его на посту главы минобороны. Однако киевский диктатор к нему не прислушался и назначил и.о. министра обороны главу СБУ Евгения Хмару- организатора операции «Паутина».

Эту кандидатуру глава киевского режима и намерен внести в парламент. 16 июля Верховная рада утвердила на посту премьера главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого и проголосовала за новый состав кабинета министров. Однако в списке членов нового правительства отсутствовали фамилии будущих глав МИДа и Минобороны: их кандидатуры должен внести лично президент. Между тем в 12 крупных городах Украины начались протесты против увольнения главы Минобороны Михаила Федорова. Их участники держали в руках картонные плакаты с призывами вернуть Федорова и отправить в отставку Сырского. Многие так и остались стоять на киевских улицах с этими картонками, хотя наступила ночь.

О том, чем руководствовался Зеленский, увольняя Федорова, мы поговорили с бывшим народным депутатом Украины, экс-спикером парламента Новороссии Олегом Царёвым.

- Что стоит за увольнением столь «эффективного» министра обороны? Почему именно сейчас?

- Украина получает рекордное количество денег в этом и в следующем году. Обычные для себя 40 млрд долларов ежегодно в качестве компенсации дефицита бюджета. Еще получит 80 млрд за два года, как это было и при Байдене, как потом было при Трампе, сейчас это идет в рамках инициатив НАТО по договорам на покупку вооружений и на расходы, связанные с войной. И также она получает кредит Европейского Союза – это 90 млрд евро на два года. Отставка Кабинета министров, включая Фёдорова, связана как раз с тем, что офисом президента и лично Зеленским поставлена амбициозная задача: из этих денег, которые придут на Украину, 15-20 миллиардов долларов ежегодно отбирать лично для Зеленского. Именно поэтому на пост премьера ставят показавшего свою эффективность Корецкого. Он до этого управлял конфискованными у Фирташа и Коломойского (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и национализированными активами, и достаточно эффективно управлял. Честно оставлял себе только 10%, всё остальное отдавал в офис президента, и, самое главное, он мог организовать работу предприятий. Это гораздо сложнее, чем просто каждому подрядчику назначить процент, который он должен отдавать. Надо ещё, чтобы предприятие было прибыльным. Сейчас Корецкий - это самый эффективный менеджер, который остался у Зеленского. И, кстати, он из команды бывшего заместителя главы офиса президента Украины Ростислава Шурмы. Он эффективный, он реально эффективный. На государственной службе никогда не работал. И он способен выполнить задачу, поставленную Зеленским: вот эту западную помощь, которая приходит, грамотно прокрутить, пропустить через украинский бюджет. Чтобы значительную ее часть потратить на те цели, на которые она и выделяется, но определенный процент оставить Зеленскому. В этом и состоит задача нового Кабинета министров. Прежний премьер, Юлия Свириденко, просто была не в состоянии ее выполнить. Значительная часть западной помощи идет через министерство обороны.

Почему попал под удар Фёдоров? Фёдоров попал под удар, потому что он изначально был из команды Зеленского, но потом нашёл себе новых покровителей в виде соросят (фонд Сороса признан в РФ нежелательной организацией), грантоедов, антикоррупционеров. Раньше деньги, украденные в минобороны, шли самому Федорову, офису Президента, а также соросятам, грантоедам, антикоррупционерам, фракции «Голос». Эти потоки надо перенаправить в один карман. Фёдоров достаточно эффективный министр. Это он договорился с Илоном Маском о том, чтобы Starlink отключить для российских войск. Это он стоит за сотрудничеством с западными информационными гигантами, в результате чего были сделаны дроны «Хорнеты» («Шершни»), которые сейчас кошмарят сухопутную дорогу в Крым. Он автор ударов по НПЗ, массовое применение дронов ВСУ – его заслуга. Его конфликт с Сырским действительно существует. Там не только конкурентная борьба, связанная с тем, что один проталкивает свои компании на закупку дронов и всего остального, другой — свои. Там ещё и концептуальный конфликт, потому что Сырский за то, чтобы покупать миномёты, пушки и снаряды, а Федоров за то, чтобы деньги максимально тратить на дроны. Поэтому подрядчики, которые сидят на производстве дронов, грантоеды, которые подключат европейские СМИ, подключат европейских политиков, все будут давить на Зеленского, чтобы он отменил своё решение, чтобы Фёдорова заново назначили министром обороны. А речь идёт о чудовищных деньгах, которыми будет распоряжаться министр обороны и которыми сейчас распоряжается. Поэтому драка будет серьёзная. И майдан будет, и статьи будут, и заявления европейских политиков, и ультиматумы Зеленскому со стороны Европы. Но Зеленский будет бороться. Я точно знаю, что Фёдоров задокументирован СБУ. Его коррупционные схемы тоже задокументированы. И когда они войдут в клинч, то начнутся и аресты, и посадки, и компромат на Фёдорова тоже будет публиковаться.

- Там действительно такие массовые протесты? Я вижу на фото и видео каких-то странных женщин, там среди протестующих есть даже мужчины и парни молодые, которых почему-то не ловит ТЦК. Что это за люди, кто организовывает эти протесты? Неужели народ действительно так любит этого Фёдорова?

- Это сетка грантоедов. Это те же люди, которые выходили, когда был «картонный» майдан против лишения независимости антикоррупционных органов. Также есть подрядчики, которые выигрывают у Федорова тендеры на закупку и производство дронов, они очень активно вливают деньги в покупку статей и людей, которые выходят на протесты.

- Нас отставка Федорова, конечно, должна радовать?

- Вообще нам, конечно, стоит в чем-то здесь нашим врагам позавидовать, а в чем-то даже брать с них пример. Посмотрите на Федорова. Ему 35 лет, и он не зря вошёл в клинч со старой гвардией. Нельзя отрицать, что он добился определенных успехов.

- Но получается, что старая гвардия все же победила, или ещё не вечер?

- Она победила, потому что здесь вопрос в деньгах. Деньги главное для Зеленского. Эффективность на втором месте.