«Творится ад»: россияне рассказали о допросах в Эстонии и Польше

С 9 июля дорога из Европы в Россию и обратно для россиян с европейскими документами превратилась в испытание. Эстонские и польские пограничники начали вызывать на допрос мужчин, которые едут в Россию.

Как это выглядит - в материале «МК».

Самая тяжелая обстановка сложилась на эстонском КПП Койдула - Куничина Гора и на польской границе, на переходе Гжехотки - Мамоново-2. Граждан с российскими паспортами теперь вызывают на беседы эстонские и польские пограничники.

- Самый треш творится на Койдуле, - рассказывает Андрей, который сам ехал по этому маршруту. - Всё началось с 9 июля. Многие туда поехали, потому что не хотели стоять на границе в Нарве по 12-20 часов. Думали, что Койдула - южная граница, людей там меньше, проскочим. Никакие допросы там раньше не проводили. А теперь мы попали! Мужчины часами сидят и ждут, пока их вызовут на разговор.

По словам Андрея, на беседу вызывают мужчин с российским паспортом и европейскими документами: ВНЖ, ПМЖ, вторым гражданством. К женщинам, детям и пожилым вопросов нет.

- Граждан РФ с одним паспортом пропускают без вопросов. А если у тебя два паспорта или российский паспорт плюс ВНЖ, ты попал! Сама беседа может занять 10-20 минут, а ждать её можно пять, шесть, девять часов. И нет понимания, пропустят или развернут. Люди в чатах описывают происходящее так: сначала человек проходит паспортный контроль, потом пограничник смотрит документы. Куда-то уходит, возвращается и говорит: «Вам нужно пройти собеседование».

Дальше диалог.

- А что это значит?

- Ждите.

- Сколько?

- Когда вызовут.

Иногда приходится ждать полдня.

- У нас выходные в Тарту закончились, не начавшись, - рассказывает женщина, которая ехала в Эстонию через Койдулу с мужем. - Российскую границу прошли нормально. На эстонской перед нами была семья. Минут 15 их оформляли, в итоге мужчину отправили на беседу. Мы час простояли, никакого движения. Пограничник предупредил, что внутри беседу ждут пять человек, а вышел только один. Причём находиться рядом с мужем нельзя. Детей, женщин, пожилых пропускают, а мужчина пусть сидит. И ты не знаешь, он выйдет через 20 минут или через 7 часов. Мы посмотрели на это всё и уехали обратно в Питер. Вот так съездили отдохнуть.

Другой собеседник рассказывает, что проходил границу на машине. Его вызвали на эстонское собеседование впервые.

- Прождал около часа, это быстро. Опрашивали минут 20. Потом отдали документы и отпустили. Но я был на машине. В пешей очереди творится ад.

Один из мужчин с эстонским гражданством рассказал, что ему прошлось пройти сразу два собеседования: на эстонской и российской стороне.

- На эстонской стороне процедура дотошная. Даже на российской такого не было. Попросили показать фотографии на телефоне, посмотрели, что в компьютере. Дальше начались вопросы: куда едешь, зачем, почему, где живёшь, где работаешь. Все ответы записывали на листочек. Про Украину, правда, не спрашивали. Слышал, что одного парня спрашивали про японскую визу: правда ли он там жил, не фиктивная ли она.

По словам собеседника, раньше людей с двумя гражданствами массово не оставляли на беседы.

- Теперь ситуация ужесточилась. Ощущение, что всех пытаются прогнать через фильтр. Зачем это нужно, не объясняют.

Другой мужчина описал прохождение российской стороны на Куничиной Горе. По его словам, там тоже могут задержать надолго.

- Меня наши остановили. На собеседовании смотрели документы, задавали стандартные вопросы: зачем уехал, почему, где живёшь, чем занимался. Интересовались про Украину и вообще про жизнь. Телефон тоже смотрели. Я еще им рассказывал, где учился, где работал, что было после школы. Всё записывали, фотографировали. Еще на российской стороне спрашивали, как в Европе к русским относятся. То есть теперь получается: Эстония выясняет, что ты делал в России, Россия - что делал в Европе.

По словам одного собеседника, проблема заключается ещё в том, что Койдула и Куничина Гора не рассчитаны на такой поток людей.

- В Нарве хотя бы есть где переночевать, - пишет один из россиян. - А на южных границах если застрял вечером, то ночёвку не найти, деньги поменять негде, без машины оттуда не выбраться.

Женщина из Таллина вспомнила, что ехала с ребёнком к родным в деревню под Питером через Койдулу. Рассчитывала, что там быстрее пройдет.

- Нам говорили, что там людей меньше, чем на границе в Нарве. Приехали, и мужа забрали на собеседования российские пограничники. У него гражданство РФ, но родился на Украине. Забрали в 10 утра, отпустили в 19.40. Спрашивали минут пять: где живёт, где работает, кем, что за работа, есть ли кто-то на Украине, есть ли украинский паспорт. Ничего страшного, но мы всё равно сидели долго. Я с ребёнком ждала его на остановке, потом в кафе зашли, спасибо, что не выгнали. Потом ещё шесть часов добирались до деревни. Лучше бы через Нарву поехали.

В чатах люди теперь советуют друг другу при переходе российско-эстонской границы брать воду, еду, зарядки, пауэрбанки и билеты с огромным запасом.

- Если вы не гражданин РФ или у вас два гражданства, собеседование у эстонцев гарантировано, - пишет одна из женщин, проходившая границу 14 июля. - Наша семья простояла 10 часов. Люди теряли билеты на самолёты и автобусы.

Похожая история, по словам очевидцев, началась и на польской границе.

Один из путешественников рассказал, что ехал через Гжехотки - Мамоново-2 - это автомобильный пункт пропуска на границе России и Польши в Калининградской области.

- К полякам приехали в 19.30. Впустили только в 3 ночи. В 5 утра выехали с таможни. Пока стояли, поляки по одному вызывали людей. Спрашивали, куда едете, зачем, на сколько. Жену два часа мурыжили. Пытались склонить к сотрудничеству. В итоге она подписала отказ от сотрудничества, и её отпустили. Мы так и не поняли, это у них новое указание вышло?

Другой собеседник говорит, что в автобусе из 30 человек на усиленный опрос вызвали всего несколько пассажиров.

- Но остальные все это время сидели и ждали. Автобус не поедет, пока все не вернуться. Люди нервничали, опоздали на свои поезда, самолеты.

Почему усиленные проверки со стороны эстонцев и поляков начались именно сейчас никому не объясняют. Народ связывает это с новым пакетом санкций ЕС и возможными ограничениями для россиян.

- Только непонятно, при чём тут люди с двойным гражданством, - рассуждает один из собеседников. - Возможно, идет сбор сведений. Европейские службы ищут тех, кто живёт в России, но при этом сохраняет европейский ВНЖ или ПМЖ. А таких людей много. С российским паспортом и эстонским ВНЖ годами живут в России. Видимо, эта категория граждан интересует. Может ищут, к чему придраться, чтобы аннулировать ВНЖ или ПМЖ?

При этом не все считают новые проверки катастрофой.

- Никакого там пристрастия нет, - пишет один из проходивших. - Допрос быстро прошёл. Это всё равно удобнее, чем в Нарве сутками стоять.

Но большинство считают, что быстро пройти границу - вопрос везения.