Телохранитель объяснил появление «бронестекла» на выступлении Зеленского

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев заявил, что применение «бронестекла» во время выступления Владимира Зеленского могло быть обычным пиаром, а не реальной защитой. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

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Речь идет о выступлении Зеленского после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Во время обращения Зеленский стоял за прозрачной защитной перегородкой. По оценке эксперта, для такой конструкции, скорее всего, использовали легкое трехслойное защитное стекло. Фонарев отметил, что полноценная броня весит слишком много: например, только одна защищенная дверь автомобиля может весить около 200 килограммов.

Телохранитель пояснил, что подобные барьеры эффективны на массовых мероприятиях, но лишь против простых угроз. По его словам, такая перегородка способна задержать брошенный ботинок, пакет с краской, гранату, но не современное оружие.

«С учетом современных методов и вооружений бронестекло - это, скорее, для самоуспокоения и пиара», - подчеркнул телохранитель.

Он добавил, что перегородка не смогла бы защитить Зеленского, если бы что-то «упало сверху».