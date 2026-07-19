Что космонавты делают с грязным нижним бельем

Перед выходом в открытый космос астронавт надевает несколько слоев одежды. Что именно у космонавтов под скафандром, читайте в материале «‎Рамблера».

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Почему в скафандре перегреваешься?

На Земле тело справляется с жарой самостоятельно. Пот испаряется с поверхности кожи и уносит лишнее тепло. В скафандре этот механизм перестает работать, потому что костюм герметичен, воздух внутри почти не движется и испаряться поту просто некуда. Астронавт оказывается в ситуации человека, запертого в термосе.

Ситуацию усугубляет и физическая нагрузка. В открытом космосе астронавт работает в жестких перчатках, преодолевает сопротивление раздутого скафандра и удерживает инструменты, и тело при этом вырабатывает огромное количество тепла. По данным Space Center Houston, система охлаждения скафандра отводит тепловую мощность, сопоставимую с мощностью работающего фена.

Как работает жидкостное охлаждение?

В 1960-е годы инженеры NASA решили проложить трубки с холодной водой прямо в нижнее белье астронавта, вплотную к коже. Этот слой называется LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), и он содержит около 90 метров трубок. Поглотив тепло от тела, вода уходит в блок жизнеобеспечения на спине астронавта, охлаждается там и снова отправляется в оборот, а тепло рассеивается в открытый космос.

Правда ли, что у космонавтов в венах закипает кровь

Трубки сделаны из медицинского полиуретана диаметром в несколько миллиметров и вшиты в облегающий комбинезон из спандекса, плотно прилегающий к телу. Интенсивность охлаждения астронавт регулирует вручную, поворачивая переключатель на скафандре.

Параллельно работает вентиляция. Чистый кислород поступает к шлему, а углекислый газ выводится обратно через систему жизнеобеспечения. Если CO₂ начнет скапливаться перед лицом, у астронавта появятся головная боль и спутанность сознания.

Зачем нужен памперс?

Причина сугубо практическая. Снять скафандр во время выхода в открытый космос невозможно, а сам выход длится в среднем шесть-восемь часов.

Специальный подгузник называется MAG (Maximum Absorbency Garment). В его основе полиакрилат натрия, порошкообразное вещество, которое поглощает до 300 раз своего веса в воде. По данным NASA Spinoff, изделие рассчитано на несколько часов использования подряд. MAG надевают при запуске, при посадке и во время каждого выхода в открытый космос, а на одну миссию шаттла выдавали три штуки.

Что происходит со старым бельем?

На МКС нет стиральных машин, поэтому одну футболку или пару нижнего белья носят несколько дней, а затем утилизируют с мусором на грузовом корабле, который сгорает в атмосфере вместе со всем содержимым. Однако нательное белье в замкнутом пространстве быстро превращается в рассадник бактерий, и при долгих миссиях это создает реальную угрозу для здоровья экипажа.

Именно поэтому Европейское космическое агентство запустило проект BACTeRMA, в рамках которого разрабатывается антимикробное покрытие для ткани на основе метаболитов микроорганизмов. Покрытие подавляет рост бактерий, грибков и вирусов даже при интенсивной нагрузке, и в перспективе астронавты смогут носить одно и то же белье значительно дольше без ущерба для здоровья.

Причем здесь Prada?

В июне 2026 года компания Axiom Space и итальянский модный дом Prada представили обновленное нижнее белье для лунной миссии Artemis IV. По данным Axiom Space, работа над совместным проектом велась два года.

Для создания Prada привнесла технологии объемного вязания и 3D-моделирования. Новый LCVG не имеет швов в интимной зоне, что снижает риск появления мозолей за восемь часов работы, а внутренний слой выполнен из проприетарных синтетических волокон и спандекса.

По данным R&D World, инженеры также добавили резервный контур охлаждения, который автоматически берет нагрузку на себя при отказе основного. На Луне это критически важно, поскольку температура поверхности там меняется примерно на 220 градусов Цельсия в зависимости от освещенности. Artemis IV запланирована приблизительно на 2028 год, и именно тогда астронавты впервые со времен «Аполлона» выйдут на лунную поверхность, но уже в новом поколении скафандров и термобелье от Prada.

Где еще применяют космическое охлаждение?

Технология жидкостного охлаждения вышла за пределы космонавтики еще в 1980-е годы. Аналогичные системы сегодня используют в горячих цехах и на металлургических заводах, в химзащитных костюмах пожарных, а также в медицине при лечении рассеянного склероза и других заболеваний, при которых перегрев особенно опасен.

Полиакрилат натрия из космического памперса тоже нашел применение на Земле. Его добавляют в почву при выращивании растений, и там он работает по тому же принципу, поглощая влагу в сотни раз больше своего веса, только теперь вместо биологических жидкостей астронавта в нем оказывается поливочная вода.

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