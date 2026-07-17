Турецкий политический обозреватель Шафак Шахин Доган считает, что заявления итальянских политиков о зависимости от ресурсов из РФ доказывают неэффективность санкций. Об этом аналитик рассказал РИА Новости.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европа не сможет обойтись без российских энергоносителей. По его мнению, экономические ограничения сработали как бумеранг и нанесли тяжелый удар по самому Евросоюзу.

Доган отметил, что эти слова из Рима подтверждают провал санкций. По мнению аналитика, попытки Брюсселя быстро заменить российское сырье оказались слишком сложными и дорогими. Европейская экономика до сих пор нуждается в этих поставках, поэтому политики начинают признавать реальное положение дел, подчеркнул турецкий эксперт.

«Это первое признание поражения, осталось набраться смелости и Брюсселю», - заключил Доган.

Сальвини отмечал, что даже сейчас страны Европы продолжают закупать топливо в Россию. Он указал, что это по-прежнему делают Франция, Испания, Греция и Нидерланды. Он назвал заявления о полном отказе от российских энергоносителей лицемерными.