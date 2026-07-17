Женщина публично рассказала о сексуальном насилии со стороны главного прокурора МУС

Сотрудница Международного уголовного суда публично рассказала о сексуальном насилии со стороны главного прокурора МУС Карима Хана. Женщина-юрист рассказала корреспонденту CNN Кристиане Аманпур о "эскалации попыток", в то время как вторая женщина также высказывается насчет прокурора.

Две женщины, обвинившие главного прокурора международного уголовного суда Карима Хана в сексуальном насилии, высказались о своих претензиях к известному британскому юристу, пишет The Guardian.

В интервью корреспонденту CNN Кристиане Аманпур в четверг сотрудница Международного уголовного суда, представившаяся по имени Сара, впервые публично рассказала о своих обвинениях, которые обрушились на суд за последние два года.

Сара, юрист, работавшая непосредственно на Карима Хана, описала его поведение как “эскалацию попыток”. Она сказала: “Это было похоже на постепенное нарушение границ – не только физическое, но и эмоциональное”.

Она утверждала, что однажды, во время официального визита в Колумбию, Карим Хан зашел в ее гостиничный номер. Она рассказала, что, когда она притворилась спящей, он “начал засовывать руку мне в штаны, лапать меня, засовывать язык мне в ухо”. Хан опроверг эти обвинения, напоминает The Guardian.

Вторая женщина, известная под псевдонимом Патриция, также разговаривала с Аманпур, хотя ее лицо было скрыто от посторонних глаз. Женщина, которая впервые обратилась к The Guardian в прошлом году, работала на главного прокурора МУС ранее.

Она рассказала, что в 2009 году, когда она была стажером, ей пришлось работать у него дома. Она утверждала, что “каждый раз, когда я была там, он неизменно приставал ко мне, лапал меня, хватал за плечи, целовал мое лицо, касался моих волос, пытаясь склонить меня к интимным действиям с ним”.

Один из адвокатов Хана, Сарета Ашраф, заявила, что обвинения обеих женщин не новы, и Хан продолжает отрицать их “полностью”. Обращаясь к Аманпур, она сказала: “Полная доказательная база рисует совершенно иную картину, чем та, что была представлена здесь сегодня”.

Собеседования проходят в критический момент как для Карима Хана, так и для МУС в принципе, отмечает The Guardian. На следующей неделе государства - члены суда соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для беспрецедентного голосования по вопросу об отстранении прокурора от должности.

В прошлом месяце исполнительный комитет руководящего органа МУС отстранил Хана от должности после того, как пришел к выводу, что он совершил серьезный проступок в связи с обвинениями Сары в сексуальном насилии. Он передал дело на рассмотрение 125 государств - членов суда, которые должны были решить его будущее.

Адвокаты главного прокурора утверждают, что дисциплинарный процесс против него является политически мотивированным и “процедурно несправедливым”.

Адвокат Ашраф сообщила:

“Это сообщение появилось в СМИ за неделю до голосования 24 июля. Доказательства, которые были представлены, свидетельские показания уже представлены вместе с огромным количеством другой соответствующей информации, которая не была представлена в этой программе CNN”.

Как напоминает The Guardian, Карим Хан был избран в 2021 году на девятилетний срок во главе отдела судебного преследования, который отвечает за расследование и привлечение к судебной ответственности лиц, обвиняемых в жестокостях.

Сара, которой 39 лет, была непосредственной специальной помощницей Хана в период с 2023 по 2024 год. Она родом из Малайзии и в течение нескольких лет работала в Международном уголовном суде (ICC), прежде чем присоединиться к команде прокурора Хана.

В конце 2024 года, когда впервые появились подробности обвинений Сары, в работе главного прокурора в суде последней инстанции наступил хаос. До сих пор она оставалась анонимной.

Представители Хана время от времени пытались предположить, что утверждения Сары могут быть частью заговора враждебно настроенных лиц с целью дискредитации Хана в связи с его решением в 2024 году запросить ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его тогдашнего министра обороны.

Согласно документам, с которыми ознакомилась The Guardian, дисциплинарный процесс в отношении Хана показал, что не было никаких доказательств, подтверждающих утверждения о том, что Сара “использовалась третьими лицами, включая спецслужбы”.

В своем интервью Аманпур Сара, которая является мусульманкой и остается сотрудницей Международного уголовного суда, сказала:

“Если бы когда–либо возник хотя бы намек на подозрение в том, что я являюсь государственным агентом любого рода, меня бы уволили”.

Она добавила: “Моя жалоба была вызвана тем, что со мной случилось, а не какой-либо другой причиной”.