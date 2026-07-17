Енот-мутант Джимоти стал суперзвездой американского Сиэтла

Енот-мутант с редкой аномалией позвоночника, получивший прозвище Джимоти, стал объектом внимания жителей американского Сиэтла. Об этом пишет The New York Post.

Из-за редкой генетической аномалии, синдрома короткого позвоночника, зверек кажется приземистым и выглядит весьма необычно, отмечают журналисты. Горожане взбудоражены появлением странного животного, которое по их мнению напоминает внеземное существо, и активно делятся фотографиями Джимоти в социальных сетях. Посты с необычным енотом набирают большое количество просмотров и становятся вирусными.

В настоящее время точный диагноз Джимоти еще не установлен, однако местные жители сходятся во мнении, что он все же страдает синдромом короткого позвоночника.

Фанаты необычного енота активно выступают за его защиту, подчеркивая необходимость обеспечить безопасность животного.

До этого в США в офис телеканала проник енот и тайно там жил. Сотрудники телеканала предположили, что зверь залез в здание в поисках укрытия от холодной зимней погоды.

Ранее енот разгромил алкомаркет, выпил и уснул в туалете.