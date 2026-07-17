Министр обороны Украины Михаил Федоров покидает свой пост, проработав в должности всего полгода. Это кадровое решение стало четвертой сменой главы оборонного ведомства с начала специальной военной операции России и сопровождается масштабными протестами по всей стране, а также взаимными обвинениями в высших эшелонах власти.

Источники в украинских политических кругах называют причиной отставки системный конфликт между Минобороны и руководством ВСУ. По данным издания The Economist и украинских СМИ, у Федорова сложились крайне напряженные отношения с главкомом ВСУ Александром Сырским. Федоров пытался добиться отставки главкома, однако Зеленский занял сторону военного руководства.

Ключевой точкой раздора стала процедура закупок. военные и Генштаб обвиняли министерство в проведении закупок «по собственному усмотрению» в обход запросов армии. Кроме того, офицеры критиковали Федорова за «геймификацию» войны и отсутствие военного опыта, называя его реформы «пиар-переупаковкой».

На встрече с представителями фракции «Слуга народа» Зеленский заявил, что Федоров провалил реформу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Депутат Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил эту информацию, процитировав Зеленского: «По-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского, но сейчас я этого сделать не могу». При этом будущее самого Федорова, по словам президента, туманно: «Будет где-то рядом», что депутаты расценили как фактическое отстранение от значимых должностей.

Решение об отставке Федорова вызвало резонанс не только в кулуарах, но и на улицах украинских городов. Массовые акции протеста начались в Киеве и стремительно распространились на регионы. Митинги проходят во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге. Граждане выступают против смены руководства оборонного ведомства в разгар боевых действий.

Военные эксперты связывают кадровую чехарду с внутриполитической борьбой в Киеве. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии заявил, что Зеленский действует из страха потерять контроль над ситуацией. По его словам, от главы государства отворачиваются соратники, а на горизонте появляются сильные фигуры, такие, как главком Сырский и экс-главком Залужный, которые представляют для него угрозу.

«Зеленский напуган. Он теряет реальную власть. Если он ее теряет, он теряет все, даже саму жизнь», — прокомментировал Матвийчук, отметив, что смена правительства будет применяться ко всем, кто осмелится проявить нелояльность.

Военный эксперт, член Изборского клуба и автор канала «Рамзай» Владислав Шурыгин в своем аналитическом обзоре заявил, что ключевой причиной увольнения стала не столько ревность Зеленского или борьба украинских кланов, сколько жесткая позиция западных кураторов, которые разочаровались в результатах работы министра.

«Речь идёт даже не о Зеленском, а о его кураторах на Западе. Эффективного министра обороны, который бы действительно добился перелома в войне, никто бы не дал снять», — подчеркнул Шурыгин.

По его словам, пиар-машина Федорова работала безупречно: каждый минимальный успех разворачивался в «сверхперемогу». Однако это не смогло закрыть главного факта — реального перелома на линии фронта не произошло.

Эксперт отметил, что Федоров, вступая в должность, гарантировал создание «непреодолимой стены дронов», которая должна была остановить наступление российских войск. Однако на практике ситуация выглядит иначе.

Шурыгин указал, что удары дальними беспилотниками, количество которых действительно растет, остаются чувствительными, но не определяющими для экономического или военного положения России. На линии фронта стороны применяют FPV-дроны примерно в одинаковых масштабах, а российская адаптивность к украинской тактике с каждым месяцем возрастает.

Главным же провалом Федорова аналитик назвал отсутствие роста реальной военной мощи ВСУ. Все разработанные министерством системы учета и таблицы эффективности, которые подавались как ноу-хау и «вундервафли», оказались просто продвинутыми системами бухгалтерского учета.

«Они навели порядок в данных по результатам ударов и потерям, но сам по себе учёт не гарантирует победу. Ты просто начинаешь точнее знать, сколько реально солдат погибло, а не сколько тебе приписывают командиры. Бардака стало чуть меньше, но в главном — отбросить русских — он не смог сделать ничего», — заявил Шурыгин.

Отдельно эксперт остановился на провале реформы территориальных центров комплектования (ТЦК). При Федорове они так и не превратились в эффективный механизм бесперебойного пополнения армии, оставшись «людоловами», которые хватают прохожих на улицах. Однако этих масштабов катастрофически не хватает для компенсации потерь ВСУ, что подтверждают недавние заявления как главкома Сырского, так и бывшего главкома Залужного.

Бывший министр обороны Украины Федоров поддержал протесты в стране

Финальной точкой, предопределившей судьбу министра, стало оперативно-тактическое поражение — падение Константиновки и всей Константиновской агломерации. Шурыгин назвал это потерей ключевого опорного пункта в «ромбе обороны» Донбасса (Константиновка — Дружковка — Славянск — Краматорск).

«Это было сделано в самое невыгодное для Киева время и стало серьёзным ударом по имиджу Зеленского и по всей распиаренной картине «победного 2026 года». Это не могли не заметить в Лондоне и Париже. Поэтому, когда встал вопрос о замене, западники не стали возражать», — констатировал аналитик.

По мнению Шурыгина, с уходом Федорова в небытие уходит и очередная украинская «мрия» (мечта) о быстрой перемоге. Вся победная риторика и западная бизнес-риторика министра, включая проекты по искусственному интеллекту и логистике, признаны неэффективными.

При этом эксперт отметил, что российская сторона уже адаптируется к украинским стратегиям: перестраивается логистика, решаются вопросы снабжения, в том числе по Крыму. Завершая свой анализ, Шурыгин резюмировал: