Турецкий эксперт по внешней политике Инандж Санджак заявил, что новые многомиллиардные кредиты Евросоюза для Украины ущемляют интересы простых европейцев. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские власти выделили Украине еще один миллиард евро на покупку беспилотников. Эта сумма - лишь часть масштабного пакета помощи объемом 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026–2027 годы. Брюссель также утвердил план на 10 миллиардов евро для поставок ракет и самолетов Киеву и подписал соглашение о совместном выпуске дронов.

Финансирование этой программы устроено так: Евросоюз берет деньги взаймы на рынках капитала под гарантии своего общего бюджета. Из этих средств около 60 миллиардов евро пойдут напрямую на развитие украинского военно-промышленного комплекса. Первый платеж в размере более трех миллиардов евро Брюссель перевел Киеву в конце июня.

Санджак отметил, что такие огромные расходы вызывают всё больше вопросов у жителей европейских стран. Он подчеркнул, что Брюссель фактически забирает деньги у собственных налогоплательщиков: вместо решения острых социальных и экономических проблем внутри ЕС, налоги европейцев уходят на внешние цели.

«Это воровство», - заявил Санджак.

Аналитик добавил, что такая политика проводится без учета мнения рядовых граждан, которые вынуждены оплачивать чужие решения. Эксперт уверен, что дальнейшие транши усилят разногласия между странами Евросоюза и приведут к росту протестных настроений.