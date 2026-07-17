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Киев устроил цирк вокруг переговоров с Россией, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители киевского режима, включая президента Украины Владимира Зеленского, устроили "цирк на колесах" вокруг переговоров с Россией в Стамбуле летом 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

"Была направлена соответствующая делегация во главе с господином (помощником президента РФ Владимиром) Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова", - сказала дипломат.

Захарова пояснила, что "цирком на колесах" было поведение представителей Киева, которые высказывали недовольство составом и уровнем российской делегации. Сам же глава киевского режима постоянно публично изгалялся на этот счет.

Премьер Грузии высказался о попытках революции в стране

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции. По его словам, четыре попытки носили насильственный характер, и назвал это "политическим террором", сообщает РИА новости со ссылкой на эфир телекомпании "Имеди".

"Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим", - сказал глава правительства.

Политик отметил, что власти приняли ряд законодательных мер, чтобы пресечь подобные процессы, включая закон "О прозрачности иностранного влияния", изменения в законодательство о собраниях и манифестациях, а также ужесточение административных норм.

Залужный может выиграть выборы у Зеленского, заявил Азаров

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный может стать реальным конкурентом главе киевского режима Владимиру Зеленскому и выиграть у него выборы. Он добавил, что рейтинг президента Украины часто "рисуют", пишет РИА Новости.

"Что такое Залужный? Залужный - это реальный конкурент Зеленского. Он может реально выиграть выборы у Зеленского", - считает Азаров.

Политолог подчеркнул, что рейтинг Владимира Зеленского в 60% часто "рисуют". По его словам, согласно опросам независимых социологических служб, которые регулярно проводятся американцами, популярность того крайне низкая.

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации сообщил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США, пишет РИА Новости.

"Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - сказал Трамп.

Американский лидер также заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию. По его словам, сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома, сообщает РИА Новости.

"Они (Китай - ред.) невероятно противились этому, они просто этого не хотели. Они боролись из последних сил, чтобы этого не допустить, чтобы Дональд Трамп победил - и правильно делали", - отметил президент США.

Мадьяр снова призвал главу Венгрии добровольно уйти в отставку до субботы

Премьер Венгрии Петер Мадьяр снова призвал президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку. Он посоветовал главе государства не дожидаться пока против него будет запущена процедура импичмента, пишет РИА Новости.

"Мы будем терпеливо ждать решения Тамаша Шуйока... В субботу вечером истекут пять дней, предусмотренных конституцией для подписания формально безошибочной и юридически действительной 17-й поправки к конституции, но он может решить уйти в отставку до этого момента", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.

Глава венгерского правительства сообщил, что не рассчитывает, что Шуйок попытается оспорить поправку в конституционном суде. Он отметил, что если это все же произойдет, то правящая партия "Тиса" "предпримет нужные действия в нужное время".