Меркель не хотела переизбрания Трампа в 2020 году

Американская разведка накануне президентских выборов в США в 2020 году считала, что занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель не хотела переизбрания Дональда Трампа. Об этом говорится в датированном августом 2020 года докладе Национального совета по разведке США, который был рассекречен и опубликован 16 июля Белым домом.

"Канцлер Меркель почти наверняка предпочла бы, чтобы президент Трамп не был переизбран из-за личностных конфликтов между двумя лидерами и ее мнения, что политика нынешней администрации осложняла геополитическое положение Германии, ЕС и НАТО", - говорится в документе.

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Его авторы отдельно отметили, что Меркель критиковала действия администрации Трампа по борьбе с пандемией COVID-19, а также, что она во время "закрытой видеоконференции с европейскими лидерами говорила о выборах 2020 года как о "факторе риска" для ЕС".

Победу на президентских выборах в США в 2020 году одержал демократ Джо Байден. Потерпевший поражение Трамп неоднократно заявлял о систематических нарушениях при голосовании, в том числе связанных с отправкой бюллетеней по почте и применением машин для подсчета голосов.