Израиль на грани перемен: Кнессет распускается перед судьбоносными выборами

Кнессет (парламент Израиля) рано утром 17 июля 2026 года принял закон о финансировании политических партий, который включает в себя положение о роспуске однопалатного парламента. Это решение стало важным шагом в преддверии срочных парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Об этом сообщает портал Ynet.

Законопроект, касающийся роспуска парламента, был поддержан 62 из 120 депутатов, при этом не было ни одного возражающего или воздержавшегося. С 17 июля Кнессет уходит на каникулы и вновь соберется только после присяги нового состава парламента, который будет определен в ходе предстоящих выборов.

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Срок проведения голосования был объявлен на заседании комиссии по делам Кнессета 12 июля. Нынешний, 25-й созыв парламента завершит свои полномочия, дожив до конца четырехлетнего срока, что стало редким событием для Израиля — последний раз это произошло в 1988 году.