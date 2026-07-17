$77.9688.91

Израиль на грани перемен: Кнессет распускается перед судьбоносными выборами

Московский Комсомолец

Кнессет (парламент Израиля) рано утром 17 июля 2026 года принял закон о финансировании политических партий, который включает в себя положение о роспуске однопалатного парламента. Это решение стало важным шагом в преддверии срочных парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Об этом сообщает портал Ynet.

Израиль на грани перемен: Кнессет распускается перед судьбоносными выборами
© Global Look Press

Законопроект, касающийся роспуска парламента, был поддержан 62 из 120 депутатов, при этом не было ни одного возражающего или воздержавшегося. С 17 июля Кнессет уходит на каникулы и вновь соберется только после присяги нового состава парламента, который будет определен в ходе предстоящих выборов.

В Израиле назначили дату выборов и похвастались одним рекордом

Срок проведения голосования был объявлен на заседании комиссии по делам Кнессета 12 июля. Нынешний, 25-й созыв парламента завершит свои полномочия, дожив до конца четырехлетнего срока, что стало редким событием для Израиля — последний раз это произошло в 1988 году.