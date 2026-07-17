Трамп заявил о взломе данных избирателей и пообещал навести порядок

Дональд Трамп в телеобращении из Белого дома объявил, что его администрация оповещает штаты, чьи данные об избирателях были якобы скомпрометированы КНР.

Он пообещал залатать технические уязвимости до промежуточных выборов и принять меры, чтобы чувствительную информацию больше никогда нельзя было украсть.

Трамп назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

Посольство Китая в Вашингтоне категорически отвергло обвинения. Пресс-секретарь дипмиссии Лю Чан заявил, что Пекин никогда не вмешивался.

Кроме того, по словам дипломата, КНР и не будет тайно управлять в американскими выборами, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела других стран.