Трамп назвал угрозы для выборов в США

Трамп назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР обладают возможностями скомпрометировать избирательную систему страны.
Об этом он сказал в обращении к нации. Прямую трансляцию ведёт PBS.
Американский лидер также упомянул «негосударственные группировки», которые, по его мнению, несут аналогичную угрозу для избирательной инфраструктуры.
Белый дом рассорился с Израилем из-за истребителей для Анкары
Ранее президент распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.