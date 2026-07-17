В США разгорается грандиозный скандал с сотнями тысяч «мертвых душ»

Министерство внутренней безопасности США обнаружило серьёзные нарушения в избирательных списках: по словам главы ведомства Маркуэйна Маллина, в реестрах по‑прежнему значатся 400 тысяч умерших граждан.

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Маллин в беседе с журналистами раскрыл детали проведённой работы. Так, только в четырёх штатах выявлено 250 тысяч человек, не являющихся гражданами США, но зарегистрированных для участия в выборах. В других штатах, активно занимающихся этой проблемой, обнаружено ещё 28 тысяч неграждан. Параллельно в тех же списках нашли 400 тысяч покойных, которые формально остаются избирателями.

Ранее о нарушениях заявлял президент США Дональд Трамп — он упоминал о порядка 280 тысяч неграждан, незаконно внесённых в избирательные списки.

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Выборы в США намечены на 3 ноября. В этот день предстоит избрать 33 сенатора и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также провести выборы в законодательные органы ряда штатов.

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