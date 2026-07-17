Россия превосходит Украину во всем, что необходимо для победы. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

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«У них больше людей, боеприпасов, промышленного потенциала. У них больше дронов, бомб и истребителей. Просто всего больше. Особенно людей. У них на миллионы больше, чем у Украины. И ничего из этого не изменилось», — заявил эксперт.

По словам Дэвиса, Украина, в отличие от России, сталкивается с нарастающим дефицитом личного состава в армии.

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Эксперт заявил, что Украина продолжает нести потери в личном составе. В качестве примера он привел недавние события во Львове, где жители начали оказывать сопротивление мобилизации и вступали в стычки с сотрудниками, пытавшимися принудительно отправить мужчин в армию.

Ранее Дэвис заявил, что Запад оказался не способен нанести России поражение в конфликте на Украине.