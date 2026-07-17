Главарь киевского режима Владимир Зеленский занялся перезагрузкой правительства, чтобы избавиться от «коррупционного следа» экс-главы своего офиса Андрея Ермака в лице его соратницы Юлии Свириденко.

«Во-первых, удалить из публичной сферы "следы ермаковщины" в виде отставки его креатуры - Свириденко, имитируя вытравливание символов коррупционного скандала. На что уже не раз намекали европейские "партнеры". Во-вторых, избавиться от политического конкурента и представителя другой группы влияния в лице Федорова, которого пришлось допустить к потокам только в результате компромисса с НАБУ и группой влияния, стоящей за ними. В-третьих, посадить в премьерское кресло человека, который претендует только на деньги, а не на высшие должности режима. Ставший премьером Сергей Корецкий уже доказывал свою лояльность Зеленскому, когда управлял отжатыми у Коломойского активами в виде "Укрнафты" и "Укртатнафты"», - цитирует посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника ТАСС.

Зеленский снова сорвался на русский язык

Напомним, ранее Зеленский вызвал волну недовольства среди украинских политиков, военных и граждан, уволив министра Михаила Федорова.