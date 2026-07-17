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Белый дом рассорился с Израилем из-за истребителей для Анкары

Московский Комсомолециещё 1

Отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом переживают очередной всплеск напряженности. Портал Axios сообщил, что Дональд Трамп был рассержен выступлением Нетаньяху против передачи американских истребителей пятого поколения Турции.

Белый дом рассорился с Израилем из-за истребителей для Анкары
© Global Look Press

По словам источников, Трамп посчитал, что израильский премьер не имеет права вмешиваться в этот вопрос, и буквально пришел в ярость. Ранее Нетаньяху в эфире Fox News заявил, что закупка Анкарой F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, назвав намерения Турции агрессивными.

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Анкара была исключена из программы F-35 после приобретения у России зенитных комплексов С-400. Однако по итогам недавнего саммита НАТО турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о положительном настрое Трампа. 

Сам глава Белого дома подтвердил, что склоняется к возобновлению сделки, но окончательное решение пока не принято. Нетаньяху пытался переубедить его в телефонном разговоре, но, судя по заявлению СМИ, лишь вызвал гнев президента.