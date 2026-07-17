Белый дом рассорился с Израилем из-за истребителей для Анкары

Отношения между Вашингтоном и Тель-Авивом переживают очередной всплеск напряженности. Портал Axios сообщил, что Дональд Трамп был рассержен выступлением Нетаньяху против передачи американских истребителей пятого поколения Турции.

По словам источников, Трамп посчитал, что израильский премьер не имеет права вмешиваться в этот вопрос, и буквально пришел в ярость. Ранее Нетаньяху в эфире Fox News заявил, что закупка Анкарой F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, назвав намерения Турции агрессивными.

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Анкара была исключена из программы F-35 после приобретения у России зенитных комплексов С-400. Однако по итогам недавнего саммита НАТО турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о положительном настрое Трампа.

Сам глава Белого дома подтвердил, что склоняется к возобновлению сделки, но окончательное решение пока не принято. Нетаньяху пытался переубедить его в телефонном разговоре, но, судя по заявлению СМИ, лишь вызвал гнев президента.